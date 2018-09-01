Паломники-хасиди, що летіли в Умань, побилася з екіпажем літака

Компанія п'яних хасидів, які летіли на паломництво до Умані побилася з екіпажем авіакомпанії Ukraine International.

Інцидент стався в ізраїльському аеропорту Бен-Гуріон після посадки на борт, передає Israel Info.

Поліції аеропорту «Бен-Гуріон» довелося зняти з літака 8 осіб, що збиралися вилетіти до Києва рейсом української авіакомпанії. Деякі з восьми пасажирів були п'яні, і їм стало погано, коли вони піднялися на борт. Буйна компанія вступила в перепалку з членами екіпажу і полізла в бійку. Командиру корабля не залишалося нічого іншого, окрім як викликати поліцію.

Всіх вісьмох повернули в аеропорт, але рейс затримався на три години, бо треба було ще знайти та завантажити їх валізи.

Представник «Бен-Гуріона» сказав, що кожен рік масовий від'їзд релігійних євреїв до Умані, де вони зустрічають єврейський Новий рік (Рош ха-Шана) біля могили Цадика Нахмана з Брацлава, супроводжується неналежною і розгульною поведінкою паломників. За його словами, серед пасажирів завжди багато п'яних і є навіть люди, які приходять до стійки реєстрації без квитка, щоб попросити розщедритися інших паломників.