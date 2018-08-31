У Польщі відзначили річницю ліквідації другого за величиною гетто на території країни

У польському місті Лодзь відбулася офіційна церемонія з нагоди 74-ї річниці ліквідації другого за величиною гетто, створеного гітлерівцями на території Польщі.

Як повідомляє проект "Єврейські новини", 29 серпня, сотні людей взяли участь у церемонії, організованій муніципалітетом Лодзі спільно з єврейською громадою та єврейською організацією «Шавей Ісраель».

Голова «Шавей Ісраель» Міхаель Фройнд заявив, що організація ставить перед собою мету зберегти пам'ять про євреїв, убитих нацистами та їх поплічниками в страшні дні Голокосту.

Напередодні Другої світової війни єврейська громада Лодзі була другою за величиною в Польщі. У Лодзі проживали 250 тисяч євреїв, що становило більше третини мешканців міста, менш ніж 900 з них вижили в Катастрофі.

Лодзьке гетто, створене в 1942 році, було ліквідовано у серпні 1944 року, коли євреїв нацисти вивезли в табір смерті Аушвіц-Біркенау (Освенцим).