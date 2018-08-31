До Умані прибули поліцейські з 12 областей України для забезпечення правопорядку під час Рош ха-Шана

Шістдесят співробітників патрульної поліції прибули з дванадцяти областей України для надання допомоги в забезпеченні правопорядку на території міста Умані під час святкування паломниками Рош ха-Шана.

Правоохоронці будуть перебувати на території Умані до завершення основних масових заходів за участі паломників, повідомляється на офіційному сайті Національної поліції.

Поліція продовжує підготовчі заходи по забезпеченню публічної безпеки та порядку під час візиту до Умані паломників-хасидів для святкування Нового року за Іудейським календарем. 28 серпня з різних областей України до Умані прибули перші правоохоронці зведеного загону, які спільно з працівниками поліції Черкащини будуть здійснювати заходи щодо забезпечення публічної безпеки та порядку під час масових заходів.

Загалом публічну безпеку та порядок під час візиту паломників до Умані будуть забезпечувати понад 550 працівників поліції.