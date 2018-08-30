У Боярці на Київщині відкриють реконструйований Меморіал євреям - жертвам денікінських погромів

Євреї запрошують на відкриття реконструйованого Меморіалу євреям - жертвам денікінських погромів.

У неділю, 2 вересня, у Боярці Київської області відбудеться відкриття реконструйованого меморіалу євреям-жертвам погромів. Подію організує Українська єврейська спілка студентів "Uujs", повідомляє кореспондент порталу "Релігія в Україні".

"Таким чином буде виправлено історичну помилку. Раніше на пам’ятнику було вказано, що на цьому місці були поховані євреї, розстріляні німцями у 1941-1943 роках. Українським історикам та краєзнавцям, зокрема Andriy Kovalov, вдалося довести, що насправді там поховані євреї – жертви погрому 3 вересня 1919 року, вчиненого військовослужбовцями Збройних сил Півдня Росії («денікінцями»). Після реконструкції цю помилку буде виправлено", - зазначають організатори заходу, які запрошують долучитися до жалобних заходів та відновлення історичної справедливості.

Для тих, хто хоче долучитися до заходу, буде організовано безкоштовний трансфер від київської синагоги Бродського (Шота Руставелі, 13). Більше детально про час та місце події - тут.