Тисячі ізраїльських паломників до Умані стали жертвами шахрайства
13:18, 30 серпня 2018Іудаїзм
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Три тисячі паломників до Умані стали жертвами шахрайства / Flash90 / Фото: Й.Зелигер
Компанія Aero-Pnim, що спеціалізується, серед іншого, на організації дешевих чартерних рейсів в Україну та Польщу для релігійних євреїв з Ізраїлю, повідомила, що стала жертвою шахрайства.
Як повідомляє Newsru.co.il, у результаті шахрайства постраждали 3 тисячі паломників, що збиралися на єврейський Новий рік відправитися до Умані на могилу рабина Нахмана з Браслава.
Представник компанії Аарон Гартнойз заявив в ефірі місцевої радіостанції, що Aero-Pnim не змогла надати клієнтам замовлені та оплачені квитки, оскільки стала жертвою шахрайства з боку фірми, з якою підписала договір про чартерні рейси.
За словами Гартнойза, компанія подала скаргу в поліцію.
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