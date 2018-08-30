Тисячі ізраїльських паломників до Умані стали жертвами шахрайства

Компанія Aero-Pnim, що спеціалізується, серед іншого, на організації дешевих чартерних рейсів в Україну та Польщу для релігійних євреїв з Ізраїлю, повідомила, що стала жертвою шахрайства.

Як повідомляє Newsru.co.il, у результаті шахрайства постраждали 3 тисячі паломників, що збиралися на єврейський Новий рік відправитися до Умані на могилу рабина Нахмана з Браслава.

Представник компанії Аарон Гартнойз заявив в ефірі місцевої радіостанції, що Aero-Pnim не змогла надати клієнтам замовлені та оплачені квитки, оскільки стала жертвою шахрайства з боку фірми, з якою підписала договір про чартерні рейси.

За словами Гартнойза, компанія подала скаргу в поліцію.