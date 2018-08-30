Ізраїль вперше відкриє тимчасове консульство в Умані під час Рош-ха-Шана

Ізраїль відкриє тимчасове консульство в Умані під час Рош-ха-Шана, коли щонайменше 30 тисяч євреїв здійснюють паломництво в це українське місто.

Міністерство закордонних справ у Єрусалимі оголосило про це 28 серпня, вказавши, що дипломат, який працює в тимчасовому консульстві, «розглядатиме термінові консульські питання, такі як викрадені чи загублені проїзні документи і будь-яка інша надзвичайна допомога, що надається ізраїльськими посольствами по всьому світу», повідомляє "Лехаим".

Тимчасове консульство розташоване в комплексі, який вважають місцем поховання рабина Нахмана, світоча 18-го століття, чия могила є центром святкування.

Як і в попередні роки, ізраїльська поліція також відправить офіцерів в Умань на час свята, щоб допомогти місцевій владі підтримувати порядок.

Українська влада в останні роки поліпшила доступ до Умані, і наразі розробляються плани щодо відкриття військового аеропорту поблизу міста для прямих рейсів.