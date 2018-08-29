В Ізмаїлі під будівництво автосалону Renault віддали кладовище з кістками євреїв

У місті Ізмаїл Одеської області територію, де раніше знаходилося єврейське кладовище, віддали під будівництво автосалону Renault.

Ця подія викликала бурхливу реакцію єврейської спільноти міста, адже там ще є не перенесені поховання, повідомляє JewishNews.

Із середини XIX століття на території теперішнього парку Богдана Хмельницького знаходилося єврейське кладовище. У 1952 році радянська влада вирішила закрити його і дали місцевим євреям 2 тижні на перенесення останків своїх предків на нове кладовище по вулиці Тихій.

Однак через стислі терміни, надані радянською владою, а також слабкого інформування родичів покійних, безліч останків так і спочивали на території старого кладовища.

Тепер місцевість віддали під будівництво салону Renault і одеська компанія-підрядник вже виявила під землею кілька надгробків. У планах будівельників - почати рити яму глибиною 2 метри під фундамент, а це означає, що незабаром вони можуть викопати кістки померлих предків євреїв.