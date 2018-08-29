У Єрусалимі відбулась урочиста церемонія вилучення записок із Стіни Плачу

Напередодні іудейських свят – єврейського нового року Рош-а-Шана, вдень спокути Йом-Кіпур і свята «кущів» Суккот, у Єрусалимі на Храмовій Горі відбулася урочиста церемонія вилучення записок, залишених мільйонами людей у Стіні Плачу за минулі пів року.

Як повідомляє проект "Єврейські новини", записки зі зверненням до Бога збирають двічі на рік – перед Песахом і перед Рош-а-Шана. Вилученням і перенесенням записок у спеціальне сховище «гениза» на Оливній горі займаються представники фонду «Західна Стіна», яким керує рабин Стіни Плачу Шмуель Рабинович.

Усі записки дбайливо складають разом із фрагментами священних книг і сувоями Тори, які прийшли в непридатність. Також співробітники організації оглянули камені Стіни Плачу, в які вкладають записки, на предмет безпеки.