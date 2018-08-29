Єврейська громада Швеції вимагає заборонити неонацистську партію

Представники єврейської громади Швеції звернулася до громадськості із закликом підтримати їхню вимогу - заборонити на території країни діяльність політичної партії НРМ («Північного руху опору»).

Про це повідомляє проект "Єврейські новини" з посиланням на "The Jerusalem Post". НРМ, що називає себе націонал-соціалістичної, просуває неонацистські погляди.

У програмі партії прописані не лише вимоги від громадян Швеції «скандинавського родоводу» і посилення правил отримання посвідки на проживання для іноземців, а й ліквідація уявної «влади сіоністської еліти». Попри такий світогляд організації, уряд Швеції досі не заборонив її діяльність.

"Я вважаю вкрай тривожним, що у нас у Швеції існує висхідний неонацистський рух. Політики мають робити все можливе, щоб заборонити подібні організації. Уряд не зробив достатньо, щоб обмежити цю групу, має бути прийнятий закон", - говорить президент Єврейської громади Стокгольма Арон Ферштандих.

Занепокоєння євреїв Швеції зросло після того, як на минулих вихідних партія влаштувала демонстрацію, в якій взяли участь 300 неонацистів. Таким чином організація, підозрювана у більшості антисемітських інцидентів у Швеції, вирішила завоювати довіру громадян перед парламентськими виборами, запланованими на 9 вересня.