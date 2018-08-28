У Греції синагога стане притулком для мігрантів з арабських країн
12:52, 28 серпня 2018Іудаїзм
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У Греції синагога стане притулком для мігрантів / anineslittlehollywood.blogspot.com
Греція стала своєрідним перевальним пунктом для мігрантів, які прагнуть виїхати з арабських країн у Європу.
Керівництво синагоги Бет Хатфілох на грецькому острові Пелопоннес, розташованої в стародавньому місті-святилищі Олімпії, прийняло рішення надати допомогу біженцям і дати їм притулок у стінах синагоги, повідомляє проект "Єврейські новини".
"Синагога зобов'язується захистити права біженців та надати їм всіляку допомогу аж до фізичного притулку", - сказано в офіційній заяві керівництва синагоги.
У середу, 29 серпня, відбудеться урочиста церемонія, на якій буде оголошено про початок програми з надання допомоги мігрантам. На заході виступить рабин Сет Гольдштейн та інші члени грецької єврейської громади. Також на церемонію запрошені представники місцевої влади та чиновники.
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