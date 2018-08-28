Литовці взяли на себе частину відповідальності за геноцид євреїв під час Другої світової війни
Уряд Литви офіційно взяв на себе частину відповідальності за геноцид європейського єврейства, визнавши, що литовські громадяни також брали участь у Голокості, говориться в офіційному документі.
У документі зазначено, що під час Голокосту загинуло 95% литовських євреїв, а їх смерть визнається "великою трагедією для литовської держави та суспільства", повідомляє Mignews.
"Прикро, що литовські громадяни були особисто залучені в організовані масові вбивства нацистами", - йдеться в документі.
Дане визнання було прийнято й поширено напередодні історичного візиту в країну прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаніягу минулого тижня. Він став першим главою Єврейської держави, який відвідав Литву.
Посол Ізраїлю в Литві Амір Маймон підкреслив, що нинішній уряд працює в напрямку визнання Голокосту й рухається в правильному напрямку.