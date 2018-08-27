Влада Єрусалима затвердила проект будівництва майданчика для спільних молитов біля Стіни Плачу

Міська влада Єрусалима затвердила проект будівництва майданчика для спільних молитов для чоловіків і жінок біля Стіни Плачу.

Це питання довгий час зіштовхувалося з низкою протестів з боку релігійних організацій і мало низку юридичних перешкод, повідомляє проект "Єврейські новини".

Узгодження стало можливим завдяки тому, що був знайдений компромісний варіант на основі ізраїльського законодавства. Також у просуванні даної ініціативи суттєву допомогу надала канцелярія голови уряду.

Раніше була створена спеціальна комісія, яка займалася врегулюванням питання будівництва майданчика для спільних молитов, але її робота була ускладнена звільненням кількох міністрів.