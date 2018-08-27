Португальські пивовари створили перше в країні кошерне крафтове пиво

Португальські пивовари оголосили про створення першого в країні кошерного крафтового пива, яке дебютує на ринку в жовтні.

Перше варіння пива в липні дало близько 500 пляшок, або 50 галонів, під лейблом Cabralinha, повідомляє "Лехаим" з посиланням на "RTP".

Його назва означає «Маленький козел» португальською мовою. Пивоварний завод розташований у Бельмонті, одному з трьох муніципалітетів Португалії зі своїми рабинами й синагогами, і знаходиться під наглядом місцевого рабина Еліши Саласа.

Прес-секретар муніципалітету заявив 23 серпня, що пиво стане частиною кошерного ринку Бельмонте, щорічного заходу, започаткованого в 2010 році. Цього року ринок відкриється 14 жовтня в місті в центральній Португалії. Пиво виробляється з меду з Ізраїлю та місцевих інгредієнтів з гірського хребта Серра-да-Ештрела, на якому розташований Бельмонте, – каже Ана Богалейру, яка працює в пивоварні. У цьому районі живуть всього кілька десятків євреїв, але тисячі інших простежують свій родовід до предків, які були змушені відмовитися від іудаїзму в 16 столітті в ході кампанії переслідування інквізиції.