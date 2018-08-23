У Великобританії на продаж виставлять синагогу

На регіональному аукціоні «П'ю» у Великобританії будуть виставлені два об'єкти, які мають культурно-історичну цінність.

Як повідомляє проект "Єврейські новини", першу позицію в торгах займає покинутий театр Вікторії в Солфорд, графство Великий Манчестер, а другу - синагога в місті Блекпул графства Ланкашир, побудована в 1916 році.

Діяльність цієї єврейської синагоги була припинена в 2012 році й, попри протести з приводу історичного значення будинку, місцева влада дала згоду на його частковий перерозподіл у багатоквартирну будівлю. У світлі майбутніх торгів історичне значення синагоги може бути відновлено.

"Як експерт з продажу історичних і культурних об'єктів, я з цікавістю спостерігаю, як подібні будівлі переходять до нового розділу свого існування. У нас вже є кілька потенційних покупців, зацікавлених як театром, так і синагогою. Тому можна припустити, що ці об'єкти будуть відновлені як пам'ятки культурної спадщини", - заявив керуючий аукціону Пол Томпсон.

Аукціон відбудеться 6 вересня, у ньому візьмуть участь 100 позицій. «П'ю» є найбільшим аукціоном Великобританії.