У Нью-Йорку керівництво приватної школи відправило батькам листи, що попереджають антисемітські інциденти

Нью-йоркська приватна школа Святого Бернара у верхньому Іст-Сайді відреагувала на скаргу актриси та письменниці Джилл Каргман про антисемітський випадок щодо її сина Флетча.

Керівництво приватної школи Святого Бернара перед початком навчального року вирішило відправити батькам листи, що попереджають можливі антисемітські інциденти, повідомляє проект "Єврейські новини" з посиланням на "Page Six".

"У нашій школі відбувся антисемітський інцидент, який вразив єврейського хлопчика, його батьків та вчителів. Нам необхідно працювати над тим, щоб прищепити дітям правильні цінності, а також навчити учнів правильно реагувати на подібні випади", - сказано в листі.

У минулому навчальному році син Джилл розповів матері про те, як його однокласник похвалив Гітлера й різко висловився на адресу євреїв, після чого він розгубився. Через цей інцидент хлопчика перевели в іншу школу.