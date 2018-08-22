Facebook заборонив директору Єврейського комітету України публікувати антисемітське фото

Facebook заблокував вхід директору Єврейського комітету України Едуарду Долинському.

Про це повідомляє проект "Єврейські новини" з посиланням на "The Jerusalem Post".

Долинський сказав, що інцидент стався через місяць після його публікації фотографії антисемітських написів в Одесі, які там з'явилися після фіналу суперкубка України з футболу.

Єврейський лідер розмістив фото з метою ознайомити громадськість із ситуацією в Одесі, єврейська громада якої була стурбована цією подією в кінці липня.

Проте через місяць після публікації фото, Facebook заблокував Долинському вхід на 30 днів, аргументувавши це тим, що єврейський лідер опублікував матеріал порушив правила Facebook.

Едуард Долинський кілька років активно висвітлює націоналізм й антисемітизм у Facebook і ділиться з громадськістю фото-фактами антисемітизму в Україні, в результаті чого отримує регулярні погрози від радикально налаштованих учасників інтернет-спільноти.