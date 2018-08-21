«Синагога на колесах» прибула в Дніпро

У Дніпрі проходить масштабна акція з розповсюдження ідишкайту і знайомства громадськості з єврейською традицією і основами іудаїзму – «Єврейська експедиція Міцво-мобіля в Україні».

Сьогодні, 21 серпня, в Дніпро прибула "синагога на колесах" - міцво-мобіль, повідомляє сайт єврейської громади Дніпра.

Спеціально обладнаний міцво-мобіль з молодими посланцями Любавицького Ребе прибув у Дніпро з Павлограда і таким чином Дніпро став сьомим містом у рамках третього етапу цієї Експедиції (перший етап проходив містами півдня України, другий – на Слобожанщині).

Першою локацією міцво-мобіля в Дніпрі стала центральна площа міста – площа Героїв Майлана, крім неї міцво-мобіль працював на інших майданчиках.

Увечері міцво-мобіль завершив свою роботу на центральній площі міста.

«Для нас було особливою честю працювати в Дніпрі, особливому та знаковому місті. Ми допомагали євреям покладати тфілін, сурмили в шофар, розповідали про наближення Рош А Шана, про важливість дотримання Суботи і зміцнення зв'язку з чудовою дніпровської єврейською громадою. На нашу акцію прийшло багато місцевих журналістів, і спілкування з ними – це теж спосіб поширення ідишкайту. Ми отримали великий заряд натхнення у Дніпрі і дякуємо єврейській громаді міста за допомогу в реалізації цього етапу нашої Експедиції», - каже керівник експедиції Менахем Мендел Вольф.