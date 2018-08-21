У Польщі анонімний підприємець відновлює єврейське кладовище XIX століття

Анонімний польський підприємець витратив сотні тисяч злотих на відновлення єврейського кладовища в Живеці, невеликому місті з населенням 32 тисячі жителів, у Центральній Польщі.

Як повідомляє "Лехаим" з посиланням на "Wyborcza.pl", після Другої світової війни цвинтар було зруйновано й залишилося одним з небагатьох, за яким наглядає єврейська громада Бельсько-Бяла.

Громада не змогла заплатити за утримання кладовища 19-го століття, яке заросло бур'янами. Благодійник, який побажав залишитися невідомим, очікує, що робота буде завершена до вересня. Він найняв 10 робітників для ремонту огорожі й відновлення надгробків, більшість з яких були зруйновані. Деякі важать кілька сотень фунтів.

"Ця людина – великий поляк. Просто сказати «спасибі» недостатньо", – зазначила Дорота Вейвіора, голова єврейської громади Бельсько-Бяла.