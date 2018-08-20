У Дрогобичі після реконструкції відкрилася відновлена Хоральна синагога

Після реконструкції у Дрогобичі Львівської області урочисто відкрилася одна з найбільших синагог у Східній Європі.

Будівля зводилася з 1842-го по 1865-й рік за зразком синагоги в німецькому місті Кассель, повідомляє сайт газети "Хадашот".

В 1990-ті будівлю передали єврейській громаді міста, тим не менш, пізніше вона була розграбована і підпалена, багато років перебувала в аварійному стані, поки у 2013 не знайшлися кошти на реконструкцію синагоги.

Урочисте відкриття відновленої Хоральної синагоги відбулося за участю мера міста Тараса Кучми, який закликав всіх присутніх до єдності та порозуміння. Голова єврейської громади Дрогобича Йосиф Карпін подякував представникам міської адміністрації і всім, хто допомагав у реконструкції історичної будівлі.

Як і багато років тому, Хоральна синагога стала візитівкою Дрогобича - одного з головних міст Галичини, відзначає видання.