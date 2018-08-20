У Чернігові єврейська громада та місцевий театр претендують на одну будівлю

У Чернігові назріває скандал. Там віряни-юдеї та артисти театру не можуть поділити будинок стародавньої синагоги.

Як виявилося, актори Чернігівського молодіжного театру в цьому приміщенні працюють уже тридцять років. Але зараз на приміщення їхнього театру претендує іудейська громада Чернігова, повідомляє "Сьогодні".

"Ця будівля була побудована в 1876 році як хоральна синагога. Є документи радянського періоду, що це синагога", – говорить Семен Бельман, голова Чернігівської обласної єврейської громади.

Юридично будинок належить фонду комунального майна Чернігівської облради.

"Якщо культова споруда – і доведено на 100 відсотків, що це дійсно культова споруда, відповідно до Закону громадяни мають право отримати для задоволення своїх власних потреб. Водночас, якщо там розташована установа, то потрібно забезпечити її рівноцінними умовами для того, щоб вона так само повноцінно функціонувала", – повідомляє директор департаменту культури та туризму, національностей та релігій Чернігівської ОДА Олександр Левочко.

Актори згодні переїхати до іншої будівлі. Але за умови, що вона буде облаштована, як годиться для театру.

"Ми за те, щоб передати це приміщення релігійній іудейській громаді, але тільки після надання театру відповідного капітально відреставрованого приміщення", – розповів Володимир Банюк, заслужений артист України.

Приміщення для театру досі не знайшли. Актори і представники іудейської громади сваритися не хочуть. Сподіваються, що чиновники таки дадуть собі раду.