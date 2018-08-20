Вищий суд справедливості вимагає обгрунтувати заборону молитв на Храмовій горі

Ізраїльський «Центр просування демократії й захисту прав людини» подав у БАГАЦ (Вищий суд справедливості) позов проти глави поліції і міністрів релігії, юстиції та безпеки щодо заборони молитов для євреїв на Храмовій горі.

У позові вказується, що в Ізраїлі необхідно створити якийсь орган, який би міг оцінювати ситуацію на Храмовій горі, а також вирішити протиріччя між поліцією й урядом з приводу заборони, повідомляє проект "Єврейські новини".

Наразі поліція обґрунтовує свою заборону міркуваннями безпеки, а влада - постановою 1967 року, в той час як немає затвердженого єдиного формулювання для обґрунтування заборони.

Після розгляду позову, суддя Ніл Гендель виніс постанову, згідно з якою в 60-денний термін держава має обгрунтувати заборону молитов на Храмовій горі.

В мусульманське свято Ід аль-Адха з 21 по 23 серпня, а також у вихідні з 24 по 25 серпня для туристів Храмова гора буде закрита.