У Канаді рабин засудив модну фотосесію, яка відбулася біля меморіалу жертвам Голокосту

11:02, 20 серпня 2018
Іудаїзм
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Меморіалу жертвам Голокосту в Оттаві / algemeiner.com

Як повідомляє "Лехаим" з посиланням на "Ottawa Sun", рабин Оттави Реувен Булка, який виступав на офіційному відкритті пам'ятника в 2017 році, назвав фотосесію «оскверненням священного місця» і сказав: "Ось місце, яке увічнює вбивство шести мільйонів євреїв. Навіщо вам перетворювати його в місце легковажності?".

На меморіалі у вигляді зірки, вартістю 4,7 млн. доларів, укріплені таблички з хронологією історії Голокосту, а також масивні монохромні фотографії основних місць Голокосту. Повідомлення в Instagram від монреальського дизайнера одягу Мішель Бодуан, завантажене 12 серпня, показувало жінку, яка стояла біля пам'ятника, у відвертій сірій сукні з вирізом. На задньому плані видно кути монумента разом з Канадським військовим музеєм, який розташований навпроти цього місця. Відповідно до статті, повідомлення в соціальних мережах було видалено після того, як з Бодуан зв'язався  з Ottawa Sun.

Модний фотограф з Оттави Річард Тардиф, який зробив фотографії 12 серпня, розповів «Ottawa Sun»: «Після подальшого розгляду ми вирішили закінчити сесію і припинити проект. Крім того, всі матеріали були видалені». Рабин Булка сказав: «Я не розумію, як люди могли зробити щось подібне й думати, що це доречно. Порушують вони якийсь закон? Можливо, ні. Але це порушує здоровий глузд». Він додав, що ті, хто втратив родичів під час Голокосту, будуть ображені використанням пам'ятника.

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