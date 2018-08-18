Ізраїлю присвятили спеціальний випуск Біблії

На честь 70-річчя Ізраїлю вийшло спеціальне видання Біблії, присвячене землі і народу цієї країни.

Ідея «Ізраїльської Біблії» в тому, щоб використовувати Писання для об'єднання євреїв і християн, а також усіх шанувальників книги, пише inVictory з посиланням на МХН.

«Ізраїльська Біблія – це єдина Біблія, яка присвячена землі, народу і Богу Ізраїля, — зазначив редактор «Ізраїльської Біблії» рабин Тулі Вайс. — Біблія сильно вплинула на нашу цивілізацію. Але вона також є головним джерелом непорозумінь і поділу між євреями і християнами, які разом стверджують, що люблять Біблію».

«Ізраїльська Біблія» містить особливі примітки і поділена на 929 розділів. Вона відкривається так, як будь-яка єврейська книга – задом наперед. Всі вірші про ізраїль виділені і даються з транслітерацією, щоб кожна людина могла сама прочитати їх на івриті.

«По-перше, я не християнин, але я знаю християн, які хочуть читати ту Біблію, яку читав Ісус. А він читав єврейську Біблію, Танах. Крім того, пророки, той же Ісайя, говорили про те, що в майбутньому, в останні дні, люди, які не є євреями, почнуть говорити євреям: «Навчіть нас Торі, навчіть нас Біблії», — каже Вайс.