На Херсонщині рабини розповіли про експедицію пересувної синагоги

Вдруге на Херсонщині, з 12 по 15 серпня, проходила єврейська експедиція міцво-мобіля (пересувної синагоги).

Як повідомляє "ПІК", молоді єврейські рабини розповідали людям історію єврейства та разом з ними вивчали Тору, покладали тфілін, ставили мезузи в їх домівках.

Міцво-мобіль відвідав єврейські громади у Генічеську, Скадовську, Каховці, у Новій Каховці, Олешках та Херсоні.

Молоді рабини на підсумковій прес-конференції, яка проходила 15 серпня у херсонській синагозі, зазначили, що значення цієї експедиції велике - бо не в кожному місті є єврейська громада, синагога та постійний рабин.