На Херсонщині рабини розповіли про експедицію пересувної синагоги

16:11, 17 серпня 2018
Іудаїзм
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На Херсонщині рабини розповіли про експедицію пересувної синагоги / pik.ua

Як повідомляє "ПІК", молоді єврейські рабини розповідали людям історію єврейства та разом з ними вивчали Тору, покладали тфілін, ставили мезузи в їх домівках.

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Міцво-мобіль відвідав єврейські громади у Генічеську, Скадовську, Каховці, у Новій Каховці, Олешках та Херсоні.

Молоді рабини на підсумковій прес-конференції, яка проходила 15 серпня у херсонській синагозі, зазначили, що  значення цієї експедиції велике - бо не в кожному місті є єврейська громада, синагога та постійний рабин.

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