У Німеччині вчителі-євреї скаржаться на антисемітизм з боку учнів

Вчителі-євреї, які живуть і працюють в Німеччині стали скаржитися на часті випадки антисемітизму з боку учнів.

Викладачі стали замислюватися над тим, чи варто говорити з дітьми про свою етнічну приналежність, повідомляє проект "Єврейські новини".

Експерти вважають, що явище антисемітизму в Німеччині все ще дуже актуальне, і цілком можливо, що набирає нові обороти в сучасних реаліях. Зі статистики відомо, що велика частина інцидентів відбувається з провини ультраправих націоналістичних організацій, на другому місці знаходяться носії іноземних ідеологій, в тому числі мігранти.

Також багато випадків можуть бути пов'язані з відродженням антисемітських шаблонів по всій Європі. Це підтверджують факти утиску єврейських учнів у школах з боку своїх однолітків.

"Не варто говорити про євреїв лише як про історичні жертви, слід нагадати й про те, який великий внесок ми внесли в історію та науку. Потрібно показати учням, яким є реальне єврейське життя", - сказала вчитель однієї зі шкіл Берліна Ганна Фурер.