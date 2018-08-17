Дніпро відвідає Єврейська експедиція Міцво-мобіля

«Єврейська експедиція Міцво-мобіля в Україні» та молоді посланці Ребе проводять акцію з розповсюдження світла ідишкайт, виконання міцвот і знайомства населення України з іудаїзмом та єврейською традицією.

До Дніпра «Єврейська експедиція Міцво-мобіля в Україні» приїде 21 серпня, і всі бажаючі запрошуються взяти участь у її роботі, повідомляє сайт єврейської громади Дніпра.

Тут можна буде послухати шофар, покласти тфілін, отримати консультацію з різних питань єврейського життя, придбати книги з іудаїзму з великою знижкою, а крім того, познайомитися з інтелігентними молодими посланцями Ребе, знайти нових друзів і зарядитися позитивною енергією і натхненням.

Міцво-мобілі – спеціально обладнані трейлери для поїздок єврейських активістів для поширення ідишкайт і допомоги євреям у виконанні заповідей, також звані «синагога на колесах» – досить популярний спосіб єврейської громадської активності в США і Західній Європі.

В Україні експедиція міцво-мобілів проводиться вдруге. Цього рокуі у неї три маршрути: один пройшов південними регіонами України – Одеською, Миколаївською, Херсонською областями; другий - Слобожанщиною, а третій (до якого включено і Дніпро) - Наддніпрянською Україною, починаючи від Слов'янська і закінчуючи Кривим Рогом. Всі подробиці по кожному маршруту і місту, яке відвідала експедиція, можна знайти на офіційній сторінці експедиції у Фейсбуці.