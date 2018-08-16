35 рабинів і єврейських громадських діячів із різних країн відвідали місця, пов'язані з Любавицьким ребе (відео)

У рамках поїздки «Early years experience» 35 рабинів і єврейських громадських діячів з різних країн відвідали місця, пов'язані з сім'єю Сьомого Любавицького Ребе Менахема-Мендела Шнеєрсона.

Як повідомляють "Єврейські новини", їх шлях розпочався в Одесі, потім був Миколаїв, де народився Сьомий Любавицький Ребе Менахем-Мендел Шнеєрсон, а після Дніпра мандрівники вирушили в Алмати (Казахстан) і Санкт-Петербург (Росія).

За результатами поїздки був підготовлений невеликий відеофільм, який JEM розмістили у себе на сторінці YouTube, а в якості музичного супроводу до цього кліпу авторами були обрані мелодії «Avinu Malkeinu», «Niggun Simcha», «Ufaratzta, «Didan Natzach (Live)» у виконанні знаменитого хасидського музиканта Авраама Фріда.

Организавала поїздку американська просвітницька організація JEM (Jewish Educational Media), яка протягом багатьох років займається поширенням матеріалів, пов'язаних з Любавицьким Ребе і рухом ХаБаД.