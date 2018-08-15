Реставратори Острозької синагоги розповіли про відновлювальні роботи

Велика синагога Магарша в Острозі – одна з найбільших збережених єврейських святинь в Україні.

Як повідомляє "Район Острог", уже впродовж тривалого часу завдяки старанням Григорія Аршинова тривають робити над відновленням синагоги. Наприкінці 2017 року відновлений дах будівлі, а нині тривають реставраційні роботи всередині. Загалом поштукатурено 2/3 стелі і 2/3 стін. Григорій Аршинов зауважує, що частина стелі ближче до входу в синагогу так і залишиться без штукатурки, аби охочі могли побачити оригінальну кладку склепіння.

Також реставратор немало уваги приділяє відродженню декоративних елементів – відновлено сім із восьми коринфських капітелей. Для капітелей характерний багатий бароковий малюнок, тож Григорій Йосипович планує деінде також залишити фрагменти оригінальної кладки. Каже, немає потреби створювати пінопластову бутафорію.

"У мене було дві мрії. Перша – це дах. Вона реалізована минулого року, тепер синагозі нічого не загрожує найближчі років п’ятдесят. Інше бажання – надати синагозі завершеного вигляду, встановити вікна й двері. Виявилося, ця мрія дуже коштовна, але зараз залишилося вставити тільки одне вікно", – ділиться планами Григорій Йосипович.

Він також додає, що після звершення цих робіт мріє помістити в синагозі мізузу, спеціальний оберіг, який колись праворуч від дверей був на косяках у всіх єврейських будинках.

"Це повинен зробити хтось зі серйозних равинів. Покличемо головного равина України, міську владу, щоб це була справжня подія", – розповів він.

Оскільки 2019 виповниться 80 років, відколи синагога перестала функціювати як релігійна споруда, після закриття радянською владою її та ще 17 синагог міста, Григорій Аршинов наступного року мріє внести до синагоги Торру.

Наразі відновлювальні роботи тривають.