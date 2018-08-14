Історичну синагогу Дніпра відкрили після завершення реконструкції

В історичній синагозі Дніпра на вулиці Європейській (колишній Миронова, а ще раніше - Залізничній) відбувся захід на честь завершення реконструкції будівлі за участю меценатів реставрації синагоги і великої делегації учасників проекту «Early years experience», організованого «JEM» – «Jewish Educational Media».

Будівля синагоги на Європейській має величезну історичну, культурну та духовну цінність – у ній молилися, Головний рабин Катеринослава-Дніпропетровська, який очолював громаду міста у 1909-1939 роках, праведний раббі Леві-Іцхак Шнеєрсон і його великий син Сьомий Любавицький Ребе Менахем-Мендел Шнеєрсон. Про це повідомляє сайт єврейської громади Дніпра.

Після відродження громади будівля, яка була в роки радянської влади сильно перебудована і дуже постарішала, стала використовуватися для пансіону для хлопчиків «Байт леБаним Mironova».

З часом будівля вимагала серйозної і дорогої реконструкції, турботу про це взяв на себе член Опікунської ради єврейської громади Дніпра Олександр Турчин. Реставрація будівлі тривала кілька місяців, але до дня йорцайта раббі Леві-Іцхака Шнеєрсона основні роботи були закінчені і гості, учасники проекту «Early years experience», змогли взяти участь у церемонії з нагоди завершення реконструкції.

Після огляду реконструйованих приміщень їдальні відбулася церемонія написання Сувою Тори, який був початий учасниками проекту «Early years experience» в Миколаєві і буде продовжений в інших місцях, пов'язаних із життям і святою роботою Любавицького Ребе. Честь написати літери в Сувої Тори було надано почесним гостям церемонії, меценатам і шанованим рабинам.