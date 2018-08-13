У московській єврейській громаді пройшли обшуки

17:36, 13 серпня 2018
Іудаїзм
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Обшук проводили співробітники Центру по боротьбі з екстремізмом / npaapress.com

Про це розповів російським ЗМІ адвокат Ігор Зубер, повідомляє Jewish.ru.

Він розповів, що до правоохоронців надійшла заява щодо Олександра Каргіна, лідера єврейського руху «Шахар» і представника ізраїльської партії «Лікуд». Його запідозрили в діях, спрямованих на пробудження ненависті або ворожнечі і приниження групи осіб, об'єднаних за національним і релігійним принципом.

«В ході обстеження була виявлена націоналістична література, яка не належить Каргіну», - заявив адвокат.

Як Зубер уточнив BBC, з офісу також була вилучена антисемітська література.

«Як може бути у єврейського лідера література антисемітського характеру? Це абсурд. Цілком очевидно, що ця література була підкинута», - зауважив юрист.

За його словами, обшук проводили співробітники Центру по боротьбі з екстремізмом МВС Росії у Москві.

У прес-службі головного управління МВС у Москві повідомили, що не володіють інформацією про перевірку будівлі, де розташований офіс Московської єврейської релігійної громади.

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