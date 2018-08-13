У московській єврейській громаді пройшли обшуки

Співробітники поліції прийшли з обшуком в офіс Московської єврейської релігійної громади за заяви про екстремізм.

Про це розповів російським ЗМІ адвокат Ігор Зубер, повідомляє Jewish.ru.

Він розповів, що до правоохоронців надійшла заява щодо Олександра Каргіна, лідера єврейського руху «Шахар» і представника ізраїльської партії «Лікуд». Його запідозрили в діях, спрямованих на пробудження ненависті або ворожнечі і приниження групи осіб, об'єднаних за національним і релігійним принципом.

«В ході обстеження була виявлена націоналістична література, яка не належить Каргіну», - заявив адвокат.

Як Зубер уточнив BBC, з офісу також була вилучена антисемітська література.

«Як може бути у єврейського лідера література антисемітського характеру? Це абсурд. Цілком очевидно, що ця література була підкинута», - зауважив юрист.

За його словами, обшук проводили співробітники Центру по боротьбі з екстремізмом МВС Росії у Москві.

У прес-службі головного управління МВС у Москві повідомили, що не володіють інформацією про перевірку будівлі, де розташований офіс Московської єврейської релігійної громади.