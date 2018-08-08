На цьому тижні у Чернівцях проходять Дні єврейської культури на Буковині і Пам'ятна міжнародна конференція з мови і культури ідиш.

У рамках цієї події з 5 по 12 серпня проходять численні заходи, повідомляє JewishNews.

Вже відбулися перші сеанси Тижня єврейського кіно, урочисте відкриття міжнародної конференції з ідиш і Днів єврейської культури, кілька виставок і концерт.

Сьогодні, 8 серпня, заплановані виставка друкованих видань на ідиші та концерт ізраїльської артистки Марини Якубович.

Міжнародна конференція, присвячена 110-річчю проведення першої подібної події, буде влаштовувати засідання щодня до 9 серпня. Фестиваль єврейського кіно теж проводить сеанси щодня аж до 12 серпня.

Також на учасників очікують кілька автобусних і одна пішохідна екскурсія Буковиною.

В організації заходу взяли участь представники єврейських громад України та міжнародні організації. Конференція покликана популяризувати єврейську культуру і згуртувати представників єврейського народу, що проживають у різних країнах.