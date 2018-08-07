У Литві археологи виявили амвон Великої Вільнюської синагоги

Археологи виявили одну з найважливіших частин Великої Вільнюської синагоги - місце, де знаходилося піднесення з колонами, зване біма, або алмемар, де читалася Тора.

Біма, обладнана в XVII столітті в бароковому стилі, виявлена під колишньою школою, яку радянська влада побудувала у п'ятдесятих роках на руїнах синагоги, повідомляє "Обзор".

«Біма – центральна частина синагоги, піднесення, з якого зазвичай рабин читає Тору і веде богослужіння - була виявлена прямо під будівлею колишнього дитячого садка, побудованого у 1952 році», – йдеться у прес-релізі.

Двоярусну біму складної конструкції прикрашали чотири колони з тосканським ордером і вісім з коринфським. Частини цих колон були виявлені під час розкопок.

Археологи також відкрили частини великої ритуальної лазні та чоловічої мікви (ванни для ритуального обмивання) з декоративними різноколірними плитками.

Велика Вільнюська синагога була одним з найважливіших єврейських центрів з кінця XVI століття до початку Другої світової війни.

Зруйновану в роки Другої світової війни синагогу остаточно зрівняли з землею у п'ятдесяті роки, побудувавши на цьому місці школу.

У Литві не один рік ведуться дискусії, як увічнити синагогу, розглядалися різні варіанти, у тому числі закрити склом розкопані фрагменти синагоги, відновити синагогу, відкрити на її території музей.

Школа виїхала з будинку минулого року. Її будівлю буде знесено протягом двох років, а до зносу її планується орендувати під творчі майстерні.

Мер Вільнюса Ремігіюс Шимашюс обіцяє, що пам'ять про синагогу буде увічнена протягом п'яти років - до 2023 року, коли буде відзначатися 700-річний ювілей Вільнюса.