Єврейська громада вимагає оприлюднити факти участі національного героя Литви у Голокості

Єврейська громада Литви опублікувала на своєму сайті відкритий лист, у якому вимагає оприлюднити відомості про нацистські «подвиги» Йонаса Норейки, якого у Литві вважають національним героєм і називають Генералом Вітру (за бойовим псевдонімом).

Литовці називають на честь Норейки школи і бібліотеки, встановлюють йому пам'ятники і меморіальні дошки. Між тим єврейська громада наводить безліч доказів того, що цей чоловік був активним учасником Голокосту в Литві, повідомляє Jewish.ru.

Генерал Вітру займався ізоляцією євреїв, обліком вкраденого у них майна і був автором указу «Всім керівникам Шяуляйського округу і бурмистрам міст» про виселення литовських євреїв у гетто.

"Оцінивши наявну інформацію, можна зробити висновок про співпрацю Йонаса Норейки з нацистською владою, а також про його участь у переслідуванні євреїв Литви. Таким чином, він не може бути представлений як заслужена людина Литви", - йдеться у листі.

Литовська громада вимагає викрити заслуги Йонаса Норейки до 23 вересня — Дня пам'яті жертв геноциду євреїв Литви. Раніше на сайті громади публікувався відкритий лист онучки Генерала Вітру.