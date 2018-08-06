В Україні з'явилися синагоги на колесах

В Україні почали працювати мобільні синагоги на колесах. Вони вже побували у Миколаєві і дісталися до Одеси.

"Міцва-мобілі" їздять різними містами України і пропонують охочим дізнатися більше про іудаїзм і юдейські звичаї, повідомляють "Вести".

Учасники проекту розповідають про релігійні атрибути євреїв. Найголовніший серед них - сувій Тори. Це своєрідні закони життя, які дав Мойсей. У "міцва-мобілі" цю книгу читають тричі на тиждень - у суботу, понеділок і четвер.

"Шукаємо євреїв, ділимося з усіма нашими знаннями, світлом. Якщо зустрічаємо єврея - пропонуємо зробити заповідь, духовну допомогу, можемо матеріально допомогти, якщо людина потребує. Якщо людина не єврей - пропонуємо 7 заповідей нора", - каже співзасновник синагоги Ар'є Вольф.

Зупиняється автомобіль біля синагог та просто у людних місцях. В Одесі обрали площу біля пам'ятника Дюку.

Синагога на колесах планує об'їхати понад півсотні українських міст. Після південних областей міцва-мобіль відправиться на схід. Завершиться експедиція наприкінці літа.