У Чернівцях відбудеться фестиваль єврейського кіно
13:55, 03 серпня 2018Іудаїзм
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У Чернівцях відбудеться фестиваль єврейського кіно / Фото centr.kr.ua
З 5 по 12 серпня e Чернівцях будуть проходити Дні Єврейської культури на Буковині.
E рамках цього тижня з 6 по 9 серпня відбудеться міжнародна наукова конференція з мови і культури на ідиш, e якій візьмуть участь відомі вчені, а також ідишисти зі всього світу, які виступлять з доповідями на івриті, англійською, російською та українською мовами. У рамках міжнародної конференції ідиш у Чернівцях відбудеться фестиваль єврейського кіно, повідомляє Jewish.ru.
З програмою фестивалю можна ознайомитися тут.
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