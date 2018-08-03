З 5 по 12 серпня e Чернівцях будуть проходити Дні Єврейської культури на Буковині.

E рамках цього тижня з 6 по 9 серпня відбудеться міжнародна наукова конференція з мови і культури на ідиш, e якій візьмуть участь відомі вчені, а також ідишисти зі всього світу, які виступлять з доповідями на івриті, англійською, російською та українською мовами. У рамках міжнародної конференції ідиш у Чернівцях відбудеться фестиваль єврейського кіно, повідомляє Jewish.ru.

З програмою фестивалю можна ознайомитися тут.