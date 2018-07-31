Головний рабин Одеси зафарбував антисемітські написи на будинках міста

11:13, 31 липня 2018
Іудаїзм
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У перший раз написи антисемітського змісту з'явилися у день фіналу Суперкубка України - 21 липня / НПУ

Вперше вони були виявлено 21 липня, в день фіналу Суперкубка України з футболу, і поліція списала це на приїжджих футбольних уболівальників, повідомляє "Лехаим".

Написи продовжували з'являтися навіть після виїзду вболівальників, причому навіть поверх колишніх зафарбованих.

Головний рабин Одеси та Півдня України Авраам Вольф і голова Асоціації колишніх в'язнів гетто Роман Шварцман 29 липня знову зафарбували написи.

Коментуючи це, прес-секретар єврейської громади Одеси Берл Капулкін написав на своїй сторінці у Фейсбуці: «Бачити, як 70 років після Голокосту, людина, яка пройшла гетто, змушена зафарбовувати свастику на стінах рідного міста, бо органи охорони правопорядку ніяких інших варіантів припинення цього неподобства запропонувати не можуть, дуже неприємно. І навіть принизливо. В першу чергу, для держави...».

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