Вчені Ізраїлю побоюються руйнування Стіни плачу

Минулого тижня ізраїльські ЗМІ повідомили про те, що від Стіни плачу в Єрусалимі відколовся великий камінь вагою у сто кілограмів. На щастя, в результаті інциденту ніхто не постраждав.

Головний археолог Управління старожитностей Ізраїлю Джо Узиель розповів, що Стіні плачу вже понад 2 тисяч років, а це означає, що подібні інциденти, швидше за все, будуть повторюватися, повідомляє Islam-today.

За його словами, тут необхідно не просто зміцнення конструкції, але і повномасштабне наукове дослідження пам'ятника. Зараз Стіна плачу фактично належить Ізраїлю, хоча її формальним власником є Вакф (Єрусалимська ісламська рада), а тому всі роботи мають узгоджуватися із нею, а також Йорданією. Як вважають експерти, рано чи пізно трьом сторонам все ж доведеться домовитися про реставрацію святині, оскільки руйнування святині загрожує ще більшою ескалацією напруженості на Близькому Сході.

Нагадаємо, Стіна плачу або, як її ще називають, Західна стіна, – це частина масивного фундаменту Другого Храму, збудованого царем Іродом Великим у I столітті до н. е. У 70-му році храм був зруйнований римлянами, проте фундамент його виявився настільки міцним, що повністю його знести так і не змогли. Зараз Стіна Плачу - єдина святиня в історичній частині Єрусалиму, яку можна відвідувати цілодобово.