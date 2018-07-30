Єврейська громада Одеси стурбована появою нових антісемітістскіх написів у місті

Єврейська громада Одеси б'є на сполох у зв'язку з антисемітськими написами на вулицях приморського міста.

Їх стало більше, повідомляє проект "Єврейські новини".

Вперше образливі та погрозливі стосовно євреїв графіті з'явилися на стінах одеських будинків тиждень тому. Тоді правоохоронці визнали їх плодом творчості футбольних фанатів, які відвідали місто в рамках Суперкубка України.

Однак вболівальники, ймовірно, покинули Одесу, а от написів з'явилося все більше. Там, де активісти єврейської громади зафарбували обурливі висловлювання, їх незабаром "відновили". Також на стінах будинків з'явилися нові приклади обурливої антисемітської "творчості".

Єврейська громади Одеси поспішила написати заяви в прокуратуру й СБУ, але результату поки немає.

"Вам не здається що над вами та вашою безпорадністю відверто знущаються?", - громада звернулася до правоохоронців через свій прес-центр.

Головний рабин Одеси та Півдня України Авраам Вольф і голова Асоціації колишніх в'язнів гетто Роман Шварцман особисто вирушили зафарбовувати нові написи.