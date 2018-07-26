У Данії імама звинуватили в заклику до вбивства євреїв

Данські прокурори 24 липня, вперше у скандинавській країні, звинуватили імама в заклику до вбивства євреїв, що викликало політичне обурення.

Імам Мундхір Абдалла, який проповідує в Копенгагенському районі Норребру в мечеті Масджид Аль-Фарук звинувачується в цитуванні хадиса або коранічного оповідання, що закликає мусульман повстати проти євреїв, повідомляє "Лехаим".

«Судний день не настане, поки мусульмани змагатимуться з євреями і не вб'ють їх», – сказав Абдалла у відеоролику, розміщеному на Facebook і YouTube в березні, згідно з перекладом з арабської мови, наданого американською організацією Близькосхідний дослідний інститут засобів масової інформації (MEMRI).

«Це звинувачення, і я думаю, що це правильно, що суд тепер має можливість відкрити справу», – йдеться в заяві прокурора Єви Ронне.

Це перший випадок, коли прокуратура висунула звинувачення за введеною 1 січня статтею Кримінального кодексу про релігійну проповідь.

«Завжди було незаконно допускати вбивства певної групи людей, але боротьба з проповідями ненависті стала для нас новим напрямком», – додала Ронне.

Справа буде подана в Копенгагенський окружний суд, але дата судового розгляду не встановлена, заявило обвинувачення.

Єврейська громада, яка в травні подала скаргу на імама, вітала рішення прокуратури - пред'явити звинувачення.