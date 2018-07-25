В Умані відбулися навчання пожежників і поліції напередодні приїзду хасидів

В Умані пройшли масштабні навчання українських пожежників і поліції напередодні приїзду хасидів.

За «легендою», загорілася синагога біля могили Цадика Нахмана й українські пожежники мали «рятувати» євреїв всередині будівлі, повідомляє проект "Єврейські новини".

На виклик прибули дві машини пожежного розрахунку та 12 чоловік особового складу. Вже на місці був приєднаний пожежний гідрант, потім послідувала «розвідка» і в кінці - порятунок уявних хасидів.

"Під час розвідки був виявлений умовний потерпілий, якого вивели на свіже повітря для надання допомоги", - написали пожежники на своїй сторінці в Фейсбук.

Під час навчань пожежники відпрацювали принципи спільної взаємодії з працівниками синагоги. Цього року безпеку хасидів забезпечать 95 рятувальників та 30 пожежних машин.