У серпні відбудуться Дні єврейської культури на Буковині

Дні Єврейської культури на Буковині та ювілейна міжнародна конференція з мови та культури ідиш пройдуть у Чернівцях 5 - 12 серпня.

Про це повідомляє видання "Хадашот".

"З першої міжнародної конференції, присвяченої ролі ідишу в єврейській цивілізації, яка пройшла у Чернівцях рівно 110 років тому. Для її проведення не випадково обрали столицю Буковини - торговельний і культурний центр на стику двох імперій, третину населення якого складали євреї. Тоді місто набрало найбільше літераторів на ідиші, включаючи Іцхака-Лейбуш Переца і Шолома Аша, а дебати про місце цієї мови в єврейському житті викликали величезний резонанс", - сказав організатор Днів і конференції, президент ВААДу України Іосифо Зісельс.