Фахівці Управління старовини розповіли, чому від Стіни плачу відколовся камінь (рос.)

Специалисты Управления древностей – археологи, инженеры и лица, ответственные за сохранность исторических памятников - осмотрели участок Стены плача, от которого рано утром в понедельник, 23 июля, откололся огромный камень.

Им предстоит детально изучить место происшествия и выяснить, что стало причиной инцидента, который мог закончиться настоящей трагедией, сообщают "Вести-Израиль".

К этому моменту рассматриваются две основные версии. По одной из них, стену могли повредить повышенная влажность и растения, прорастающие в щелях. По другой – имело место структурное повреждение, которое пропустили инженеры, проводящие регулярные осмотры Стены плача и отвечающие за ее сохранность.

Генеральный директор Управления древностями Исраэль Хасон в интервью радиостанции "Галей ЦАХАЛ" также попытался объяснить причины случившегося: "Этому строению тысячи лет, и его структуры страдают от естественного выветривания. Почему именно этот камень? Мы полагаем, что причиной могла стать влага, просачивающаяся со стороны музея Аль-Акса (который расположен с другой стороны стены – прим.ред.)". Хасон также отметил, что укрепление Стены плача – процесс дорогостоящий, и что правительству стоило бы принять это во внимание.

Участок "Эзрат Исраэль", где откололся камень, находится в стороне от хорошо знакомой всем центральной площади, он был отведен для совместных молитв женщин и мужчин, представителей либеральных течений иудаизма, как реформистских, так и консервативных. На данном этапе он объявлен опасной зоной и будет закрыт для посещений вплоть до принятия иного решения.

Специалисты Управления древностей детально осматривают весь участок стены в районе падения камня, который, по предварительной оценке, весил порядка 100 килограммов, с применением новейших технологических средств. Центральная часть Стены плача на протяжении многих лет проходит регулярные осмотры и по мере необходимости ремонтируется и укрепляется в целях обеспечения безопасности посетителей, однако участки, находящиеся в стороне, видимо, проверялись менее тщательно.

Днем место происшествия посетил мэр столицы Нир Баркат, главный инженер Иерусалима Шломот Эшколь, а также специалисты отдела, отвечающего за аварийные строения. Проконсультировавшись с представителями Управления древностей, главный инженер выписал ордер, в соответствии с которым участок Стены плача в районе "Эзрат Исраэль" признан аварийным и должен быть огражден и снабжен соответствующими табличками с предупреждениями об опасности.

"Это чудо, что стокилограммовый камень не упал на головы молящихся, - сказал мэр Баркат. – Всего за несколько часов до происшествия здесь было множество людей, пришедших помолиться в день 9 ава. И не упал на голову женщины, которая в момент происшествия находилась поблизости. Я намерен просить канцелярию премьер-министра, которая отвечает за это место, провести более масштабные и детальные осмотры Стены плача, включая южную ее часть, чтобы не допустить повторения опасной ситуации".

Раввин Стены плача Шмуэль Рабинович прокомментировал инцидент: "Речь идет о чрезвычайном происшествии, подобного которому не было на протяжении нескольких десятилетий. Нельзя игнорировать тот факт, что это произошло на следующий день после окончания поста 9 ава, знаменующего самые трагичные даты еврейской истории, день, когда мы оплакиваем разрешение Первого и Второго Храма. И это поднимает вопросы, для которых человек слишком мал, чтобы их осознать, и которые требуют самоанализа".

"Эзрат Исраэль" – участок, расположенный южнее хорошо знакомой всем центральной площади для молитв, южнее Магрибского моста и севернее арки Робинсона. По сути, участок находится на территории археологического парка, к которому предполагалось организовать отдельный проход от площади.

Участок был выделен в 2016 году благодаря активной деятельности организации "Женщины Стены", однако летом 2017-го соглашение было заморожено под давлением ультраортодоксов.

"Эзрат Исраэль" стал камнем преткновения, и в итоге всего несколько недель назад все члены министерской комиссии, которым было поручено утвердить проект обновления этого участка, один за другим подали в отставку.