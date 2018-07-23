В Одесі на будинках з'явилися численні антисемітські написи

У Приморському районі Одеси вчора були виявлені численні антисемітські написи після зустрічі Динамо і Шахтаря, в якому перемогу здобули кияни.

Як повідомляє проект "Єврейські новини", наразі за фактом наявності графіті проводиться розслідування. МВС вирішує питання про відкриття судового провадження за ст. 161 КК України (порушення рівноправності громадян за національною ознакою).

"Поліція з'ясовує обставини появи на будинках в Одесі написів антисемітського змісту", - заявили в Управлінні поліції в Одеській області на своїй сторінці в Facebook.

Також одеські поліцейські повідомляли про те, що матч пройшов без бійок фанатів і помітних правопорушень.