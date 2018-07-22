У день посту 9 ава тисяча євреїв піднялися на Храмову гору у Єрусалимі

На честь дня скорботи і посту 9 ава, який цього року був перенесений на неділю 22 липня, 1008 євреїв здійснили сходження на Храмову гору в Єрусалимі.

Серед учасників заходу були не тільки ізраїльтяни, але і представники єврейських громад інших країн, розповів депутат Кнесету Ієгуда Глік, повідомляє ізраїльський "7 канал".

Повідомляється також, що в ході сходження трапилися неприємні виступи. Поліція затримала кількох ізраїльтян, які намагалися молитися на Храмовій горі, незважаючи на те, що це заборонено євреям.

Також правоохоронці забрали з історичної території підлітка-араба, який розмахував палестинським прапором і викрикував образи і погрози на адресу євреїв.

Крім того, було заарештовано трьох активістів організації «Студенти за Храмову гору», які прийшли на захід у будівельних касках і з мішками піску. Вони вирішили провести в день скорботи акцію з метою «будувати, а не плакати».