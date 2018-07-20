У Німеччині сотні євреїв вийшли на "марш у кіпах", виступаючи проти зростання антисемітизму

Вчора, 19 липня, сотні євреїв вийшли на марш протесту в німецькому місті Бонн. Євреї Німеччини виступають проти значного збільшення числа випадків антисемітизму, які охопили країну.

Останньою краплею став напад на професора через те, що він одягнув кіпу, повідомляє проект "Єврейські новини". Тоді на викладача-єврея серед білого дня напав палестинець, а підоспіла німецька поліція «помилково» теж побив 50-річного потерпілого.

За мотивами події професор опублікував гнівний пост у Facebook:

"Я більше не боюся німецької поліції. Німецька поліція вбила мого діда. Вони вбили мою бабусю. Вони вбили мого дядька, і вони вбили мою тітку. Всі в один день у вересні 1942 року. Так що, на жаль, я більше її не боюся".

Демонстранти пройшли по вулицях Бонна в кіпах, несучи в руках прапори Ізраїлю, в надії, що уряд Німеччини серйозно поставиться до рівня антисемітизму в країні.