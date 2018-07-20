Цукерберг заявив, що Facebook не буде видаляти повідомлення про заперечення Голокосту

Засновник Facebook Марк Цукерберг заявив, що соцмережа не буде видаляти повідомлення про заперечення Голокосту, хоча він особисто вважає заперечення цього образливим.

Цукерберг також підкреслив, що не виправдовує тих, хто заперечує Голокост, повідомляє Jewish.ru.

«Я єврей, а є група людей, які заперечують, що Голокост був. Я вважаю це глибоко образливим. Але я не вважаю, що наша платформа повинна прибирати це, бо вважаю, що є речі, які різні люди розуміють неправильно. Я не думаю, що вони розуміють це невірно навмисно», - сказав він в інтерв'ю інформаційному ресурсу Recode.

Цукерберг запевнив, що якщо публікація «перейде межу», тобто буде виправдовувати насильство або ненависть стосовно певної групи людей, то таке повідомлення буде видалено.