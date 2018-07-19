Завтра в Ізраїлі рабини масово підуть здаватися у поліцію

Завтра, 20 липня, в Ізраїлі почнеться масова акція протесту.

Альтернативні рабини збираються з'явитися у відділення поліції за місцем проживання і, оголосивши себе злочинцями, «здатися» правоохоронцям, повідомляє JewishNews.

Це прагнення викликане випадком затримання консервативного рабина Дова Хайюна, що стався вранці в Хайфі. За повідомленнями ізраїльських ЗМІ, о 5 годин у будинку священнослужителя з'явилися поліцейські та забрали його у відділок.

Рабина звинуватили в тому, що він проводить весільні церемонії, хупи, без погодження з рабинатом. У відповідні органи була направлена скарга, що і викликало двогодинне примусове затримання Хайюна.

Оскільки проведення одружень без погодження з рабинатом досить поширена практика, а про випадок затримання дізналася організація «Вільний Ізраїль», ситуація отримала великий резонанс. «Вільний Ізраїль» влаштовує акцію протесту, за умовами якої рабини і вирушать «здаватися».

За прогнозами організаторів, ділянки можуть відвідати сотні консервативних і альтернативних рабинів по всій країні.