Кнесет затвердив Ізраїль, як єврейську державу зі столицею Єрусалим

Після тривалої дискусії кнесет у ніч на четвер, 19 липня, ухвалив у другому і третьому читаннях законопроект про національний характер держави ("хок ха-леом").

У підтримку ініціативи проголосували 62 депутати кнесету, 55 висловилися проти, двоє утрималися, повідомляють "Вести-Ізраїль".

Закон, який буде вважатися основним, закріплює за Державою Ізраїль статус національної держави єврейського народу; за єврейським народом право на самовизначення у своїй країні. Він також визначає Єрусалим як столицю держави єврейського народу, шабат та святкові дні - як особливі дні для єврейського народу.

Крім цього, закон зазначає прихильність Держави Ізраїль долі всього єврейського народу та заявляє про готовність прийти на допомогу представникам єврейського народу, що терпить лихо. Особливо підкреслюється зв'язок Ізраїлю як національної держави єврейського народу з діаспорою.

Закон визначає особливе значення єврейських поселень, називаючи їх "національним надбанням". Іврит отримав статус єдиної державної мови, арабська втратив такий статус. Офіційним календарем в Ізраїлі стане єврейський.