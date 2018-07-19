У мережі зростає рівень антисемітизму - дослідження

Рівень антисемітизму зростає, насамперед, у соцмережах, йдеться в дослідженні Технічного університету в Берліні.

Згідно з висновками науковців Технічного університету в Берліні, рівень антисемітизму в інтернеті в останні роки високий, як ніколи раніше, повідомляє "Лехаим".

Глобальна мережа пронизана висловлюваннями про ненависть до євреїв й Ізраїлю, заявила лінгвіст Моніка Шварц-Фрізель (Monika Schwarz-Friesel), представляючи результати дослідження "Антисемітизм 2.0 і культура ненависті в Мережі".

За її словами, це "тривожний феномен, що розвивається, перш за все, у соціальних мережах. Швидкість, вільний доступ, глобальне охоплення й анонімність сприяють "майже безмежному поширенню без всяких фільтрів антисемітських ідей", йдеться у висновку лінгвістів.

При цьому антисемітські висловлювання виявлені в блогах, на дослідних і довідкових порталах, у відеороликах, книжкових інтернет-магазинах, на форумах і в коментарях на сторінках шанованих ЗМІ, вказується далі в доповіді.

Заклики виступати проти антисемітизму, що з'являються в Twitter і Facebook, де "протягом кількох годин" обрушуються антисемітські коментарі, відзначають експерти. За їх даними, щодня в мережі з'являються тисячі нових антисемітських висловлювань, у формі тексту, зображень і відео. З 2007 по 2018 роки число антисемітських коментарів в інтернеті зросло майже в три рази, відзначають далі вчені.