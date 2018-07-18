В Австрії політики хочуть провести перепис єврейського населення у країні

Австрійський політик наполягає на тому, щоб зробити перепис єврейського населення в країні, аргументуючи цю необхідність тим, що Австрія має регулювати кількість кошерного м'яса, що надходить у продаж.

Про це повідомляє проект "Єврейські новини" з посиланням на "The Times of Israel".

Міністр кількох австрійських відомств Готтфрід Вальдхойсл згоден з пропозицією і стверджує, що неконтрольоване виробництво кошерної продукції негативно впливає на стан навколишнього середовища. Політики вважають, що євреям, які дотримуються традицій, слід видавати спеціальні дозволи, за якими вони зможуть купити кошерне м'ясо.

Єврейська громада Австрії обурена запропонованим законом, адже його виконання вимагає скласти список євреїв, які проживають на території країни.